Jacarezinhense é procurado em Santo Antônio após roubo

Elemento covarde prefere as vítimas idosas e sozinhas

Na manhã do último dia 11 de novembro, entre as 07h40 e 08h40, na área central de Santo Antônio da Platina, um indivíduo entrou em duas residências e fazendo menção de estar em posse de uma arma de fogo, deu voz de assalto às vítimas idosas.

Na primeira casa, havia somente uma mulher de 73 anos, que conseguiu sair correndo para rua gritando por socorro, o que fez com que o bandido fugisse do local sem levar nada, inclusive deixando seu tênis para trás.

Em seguida, o marginal entrou numa segunda casa e da mesma forma, fazendo gesto de que estaria armado, deu voz de assalto à moradora, também uma senhora, de 77 anos, que estava no interior. Com isso, subtraiu R$ 140,00, um par de chinelos e três aparelhos celulares.

O indivíduo foi identificado pela equipe de investigação da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina e o delegado representou pela prisão preventiva, sendo que até o momento não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão.

Tendo em vista o interesse público na localização do suspeito e dentro dos parâmetros permissivos da Lei de Abuso de Autoridade, divulga-se a foto para que a população auxilie as forças de segurança com informações para localização do paradeiro de Rafael Batista de Souza (foto), 22 anos, natural de Jacarezinho.

Quaisquer informações enviar mensagem para as redes sociais da Delegacia no Facebook ou Instagram, ou acionar a Polícia Militar no 190. O anonimato pelas informações repassadas é garantido.