Jacarezinhense de 17 anos é destaque no xadrez na região

Jovem enxadrista coleciona títulos e se prepara para o Panamericano Amador de Xadrez

O Jacarezinhense Victor Romário Alves Zaak Saraiva (fotos), 17 anos, destacou-se no xadrez, vencendo em primeiro lugar a categoria sub 18 do “IX Memorial Hercílio Ermel”, realizado recentemente em Londrina.

Nesse torneio ele teve a oportunidade de jogar contra o Mestre Internacional pela Federação Internacional de Xadrez, Carlos Alejandro Martinez (foto abaixo).

Jaime Sunye Neto (foto abaixo), grande enxadrista brasileiro, que representou o país em nove Olímpiadas, também esteve presente no evento.

O enxadrista é estudante do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, filho de Angélica Rodrigues Alves, e pratica o esporte há cerca de 2 anos. Entretanto, apenas em 2021 passou a ter um treinador, o Mestre da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Bruno Godinho, de São Manuel (SP).

Desde então, o jovem vêm se sobressaindo em campeonatos importantes de repercussão nacional, e está colecionando alguns títulos:

2° Lugar Torneio Super Cérebro Londrina;

2º Lugar Memorial Matheus Lupi de Souza – Londrina;

1º Lugar Copa QI de Xadrez;

2ª colocação no Campeonato Paulista Escolar;

10º Lugar no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, medalhista – Caxambu/MG;

1º Lugar Absoluto, Torneio de Bauru/SP;

2º Lugar Copa Brasil de Xadrez Escolar – Bauru/SP (novembro/2021);

1º Lugar Memorial Hercílio Ermel – no último domingo em Londrina.

A próxima parada de Victor, com boas expectativas, será o Panamericano Amador de Xadrez, em Timbó/SC.

