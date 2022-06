Jacarezinhense cai de moto com um quilo de crack na BR-153

Traficante levava a droga para Ibaiti

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) se deslocou até as proximidades da Cafeeira Dois Irmãos, no KM 45 da BR-153, após receber informação de que um indivíduo, conduzindo uma Suzuki JTA/Suzuki EN 125 Yes, cor preta, saiu de Jacarezinho, sentido à Ibaiti transportando crack. Foi em torno de 15h25m desta segunda-feira, dia 20, em Santo Antônio da Platina.

Após alguns minutos de “campana” no local, a equipe viu a motocicleta suspeita e com sinais luminosos e sonoros da viatura deu voz de abordagem, porém o condutor desobedeceu a ordem de parada, e tentou fugir em alta velocidade pela rodovia e e na sequência entrou numa estrada vicinal, onde caiu. Mesmo assim, tentou se evadir à pé, porém dominado pelos PMs.

Estava com uma sacola de cor amarela, contendo em seu interior um quilo de crack e um celular. Em consulta à placa do veículo, havia pendências desde 2017. Preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.