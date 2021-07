Aos 91, morre Joana Rodrigues em Jaboti

Tinha 91 anos, sofreu AVC e o corpo será sepultado nesta terça-feira

A matriarca Joana de Andrade Rodrigues(foto), de 91 anos, faleceu em função de um Acidente Vascular Cerebral nesta segunda-feira, dia cinco, em Jaboti.

Teve 11 filhos, 24 netos, 18 bisnetos e 3 tataranetos

Veio do estado de São Paulo com o marido, o saudoso Lourenço Rodrigues, em meados de 1965 e sempre moraram em Jaboti. Foram uns dos casais que ajudaram no progresso da cidade.

Mãe de Jaime, liderança forte no Norte Pioneiro, além da filha, Marly uma professora renomada por seu projeto Descubra um Escritor que teve conhecimento em nível nacional.

Deixou também netos, sobrinhos-netos e bisnetos. O velório será nesta terça-feira, dia seis, entre oito e dez da manhã na Capela Mortuária, e o corpo sepultado em torno de 10h30m no cemitério local.