Jaboti capacita para as Compras Públicas

Medida é parte do programa implantado na prefeitura em parceria com o Sebrae/PR

A prefeitura de Jaboti e o Sebrae/PR promoveram recentemente um curso de capacitação do programa Compras Públicas para empreendedores locais. O objetivo é preparar empresas do município a participar de licitações de órgãos públicos.

Na oportunidade os empreendedores puderam ampliar seus conhecimentos técnicos sobre processos licitatórios e entender as vantagens de ser fornecedor de órgãos públicos, recebendo instruções que vão garantir que a participação em licitações não seja prejudicada pela não cumprimento aos editais e regras em geral do segmento.

A capacitação, assim como a implantação do programa em si (que aconteceu no mês de maio), projeta uma mudança no desfavorável cenário de participação de negócios locais nas licitações da prefeitura de Jaboti, que tem um baixo índice de compras públicas entre os serviços do próprio município.

“Tenho 25 anos como comerciante em Jaboti e acredito sinceramente que esse curso e o programa de forma geral será um divisor de águas para os negócios e para a economia como um todo do nosso município. No ano passado foram cerca de 16% das compras públicas feitas junto aos comércios de Jaboti. Vamos mudar esse número, o que vai aumentar a renda dos nossos empreendimentos e consequentemente trazer mais empregos para nossos cidadãos”, projeta o prefeito de Jaboti, Régis Willian.

Visão similar tem o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello. “Temos alguns meses de implantação do programa em Jaboti e já temos algumas mudanças importantes. Com o tempo a expectativa é que um percentual muito interessante dos valores aplicados pelo município em compras públicas fique dentro do próprio município, fortalecendo toda a economia local e mudando a realidade de vários empreendimentos”.

RESULTADO – As mudanças citadas por Odemir dizem respeito a empresas do município que nem sequer participavam das licitações locais e que agora, após vencerem os pleitos, são fornecedoras da prefeitura.

De acordo com o prefeito Régis Willian, essa mudança em um cenário histórico proporciona melhorias para a prefeitura e consequentemente nos serviços prestados aos cidadãos. “Pela primeira vez em muitos anos ou primeira vez na nossa história temos uma loja de material de construção de Jaboti fornecendo para a prefeitura. E isso garante mais agilidade e também mais qualidade no fornecimento dos materiais, o que vai gerar serviços mais rápidos para as demandas da população”, pontua.

E essa não é o único caso de mudança trazida pela parceria de Jaboti com o Sebrae/PR. Um supermercado do município que teve o gerente capacitado pelo curso participou pela primeira vez de uma licitação e venceu.

“Quero agradecer muito ao prefeito Régis, a Sala do Empreendedor, ao Sebrae, que proporcionaram esse curso para gente. Pela primeira vez participamos de um pregão online e conseguimos vencer. Foi uma alegria muito grande e agora sempre que tiver licitação nós vamos participar”, destaca o gerente do estabelecimento, Jeremias Azevedo.