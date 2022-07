Em Joaquim Távora, igreja organiza evento

No próximo sábado das nove às 17 horas em estabelecimento de ensino

Neste sábado (16) das nove às 17 horas, na Escola Municipal São Sebastião , de Joaquim Távora, acontecerá evento social “Projetos Atos”, pela Igreja Centro Familiar de Adoração – “CFA Church” e a Associação Lucas Galo – Casa do Filho.

Esse evento nasceu do coração do Pastor FÁBIO ANDRÉ TANIDA THEODORO e de alguns membros da igreja local, com o intuito de atender a comunidade Tavorense em diversas áreas sociais, a iniciativa aconteceu pela última vez no ano de 2018, em decorrência da pandemia.

O “Projeto Atos” contará com profissionais das seguintes áreas, Defensor Dativo (assistência jurídica), Farmacêutico, Fisioterapeuta, sala de Empreendedores, Cabelereira, Manicure, Maquiadora, Esteticista, Especialista em Moda, e ainda terão doações de roupas, sala de músicas, espaço KIDS, e um espaço para saúde e visão.

Haverá momentos de descontração com professores de educação física e para as crianças será apresentado teatro. Para finalizar, serão servidos lanches para os pequenos.

A previsão é de que o evento atenda cerca de mil pessoas da comunidade Tavorense.