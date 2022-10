Irreversível: Norte Pioneiro construirá presídio

O projeto de Lei nº 035/2021 do executivo municipal ribeiro-pinhalense, que previa doação de uma área de 48.400 metros quadrados ao governo estadual, foi aprovado no dia sete de junho de 2021, em duas votações seguidas. O terreno fica cerca de 4,5 KM da zona urbana ao lado da PR-439 e servirá para construção da obra ao custo de 51 milhões e 787 mil reais e poderá abrigar até cerca de 800 detentos.

Foi publicado dia cinco de maio último (uma quinta-feira), no site do “Paraná Edificações” o Aviso de Licitação visando contratação de empresa para elaborar os projetos de construção do imóvel de quase 14 mil metros quadrados na zona rural no trecho entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina. O prazo é de dois anos, ou 720 dias corridos (incluindo feriados e finais de semana).

O contrato será assinado nos próximos dias. A partir de então a empresa terá seis meses para iniciar efetivamente a obra. O governo federal pagará 90% e o governo estadual 10%. A prefeitura doou a área.

O delegado de Polícia Civil local, Tristão Borborema, é favorável. O prefeito Dartagnan Fraiz também declarou ser a favor e adicionou que a iniciativa vai favorecer toda a região e não só sua cidade.

Foi o coronel Romulo Marinho Soares, então Secretário de Estado da Segurança Pública, quem iniciou as tratativas para a obra. Ele deixou o cargo no dia 27 de março último sendo substituído por Wagner Mesquita, que estava na direção-geral do Detran-PR.

Romulo já tinha concedido entrevista exclusiva ao Npdiario falando sobre a possível construção de uma penitenciária em Ribeirão do Pinhal.

Na ocasião, deu várias informações, reproduzidas resumidamente abaixo.

O texto completo pode ser conferido neste link: https://www.npdiario.com.br/imprensa/penitenciaria-do-norte-pioneiro-e-projeto-piloto-no-pais-video/