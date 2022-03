Investimento em asfalto repercute em Tomazina

O programa da etapa ll chegou a 1 milhão de reais

A administração do prefeito Flavio Xavier Zanrosso do município de Tomazina, investiu em 2021 aproximadamente R$ 1,3 milhão na pavimentação e obras de infraestrutura como drenagem, calçadas, meio-fio e sinalização. Foram em torno de 14,5 mil metros quadrados de asfalto e recape por toda a cidade, divididos em duas etapas, parte l e parte ll, sendo que a primeira já foi concluída.

Na etapa ll, iniciada em 2022, do programa de Asfalto a prefeitura está investindo R$ 1 milhão de reais em recursos próprios, segundo Zanrosso, resultados da economia que administração fez em 2021.

“Várias ruas sendo recuperadas em nossa cidade que está ficando cada vez mais bonita e bem cuidada. As imagens de alagamentos vão ficar no passado, como é o caso da Rua Padre Camargo, que começou a ser readequada, pois sofre com constantes alagamentos” diz o prefeito.

Na parte l já finalizada receberam aplicação de asfalto novo em trechos as ruas: Felipe Miguel de Carvalho, Tácito Corrêa, Tenente Ubaldo e Antônio Franco. Também foram executadas obras de drenagem, meio-fio e ainda toda a sinalização e pintura de faixas viárias(Agência Criativa).