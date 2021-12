Centenas domicílios de Joaquim Távora também foram afetados

Na tarde desta terça-feira, dia 28, a rede elétrica que abastece o município de Carlópolis sofreu uma interrupção no fornecimento.

A ocorrência foi registrada às 14h04 e durou aproximadamente 50 minutos. Nesse tempo as equipes inspecionaram a linha.

Além do município, um trecho com 330 domicílios na cidade vizinha (Joaquim Távora) também foi afetado e ficou ser energia elétrica no período.

A Copel investiga a causa da intercorrência.