Internados menores que roubaram posto (vídeo)

Um de 15 e outro de 14 anos; ato infracional foi no antigo Platinão

Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães, e investigadores, deu cumprimento a mandado de internação de adolescente de 15 anos, morador do Bairro Jardim Santa Terezinha, em razão do envolvimento em roubos sequenciais na cidade.

Na segunda-feira (27), outro menor (14 anos), morador do Bairro Jardim Bela Manhã, também foi apreendido por equipe, por também estar envolvido no fato.

Segundo apurado, com troca de informações junto à Polícia Militar, os dois adolescentes foram identificados como autores do roubo ocorrido no Posto Platina, antigo Platinão, ocorrido no último dia 15 de maio.

Ambos foram encaminhados ao Cense (Centro de Sócio-educação) de Londrina para cumprimento da internação.