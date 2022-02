Interditada PR-092 durante três horas

PRE cuidou do caso e liberou pista após remoção do semi-reboque

Um caminhão tanque carregado de álcool quebrou, na tarde desta quinta-feira, dia três, no KM 354 da PR-092 no trecho entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré.

Com placas de Feliz Natal (município do Mato Grosso de 13.500 pessoas), o problema mecânico obrigou o condutor do sem-reboque a fazer um L com o veículo na rodovia, no local conhecido por Subida do Igapó. A interdição durou cerca de três horas entre aproximadamente 17 e 20 horas.

Ninguém se machucou.

A Polícia Rodoviária Estadual sinalizou e orientou, prestando um serviço como sempre excelente. A Unidade Operacional da PRE de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.