Instalação de lixeiras rurais em Jacarezinho

Prefeitura de Jacarezinho amplia defesa ambiental

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, vai instalar lixeiras de coleta seletiva e convencional de lixo em seis (6) bairros da Zona Rural.

A iniciativa faz parte do projeto “Jacarezinho + limpa”, elaborado pelo Departamento de Meio Ambiente, e custeado com recursos de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que destinou R$ 166 mil ao Município. Além das lixeiras, o Projeto prevê ações de educação e saúde ambiental.

Os bairros contemplados são Vila Rural Novo Texas, Água da Prata, Laranjal, Monjolinho, Campo da Experiência e Pedra Rajada. Serão instalados dois (2) pontos de coleta em cada um desses bairros, onde serão realizadas as oficinas de educação ambiental.

A Secretaria criou um formulário online para que os moradores desses bairros manifestem o interesse em receber uma composteira doméstica. No total serão distribuídas 200 composteiras, que foram adquiridas pela Prefeitura e recebidas nesta quinta-feira (dia 15).

A composteira é um recipiente apropriado para o processo biológico de valorização e reciclagem da matéria orgânica em caixas, onde minhocas e microorganismos transformam resíduos de origem doméstica, gerados na cozinha e quintal, em adubos. O link para o formulário é https://bit.ly/3dngXUJ.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente, Ana Carolina Santos Andrade, informa que “aqueles que desejarem receber as composteiras, mas não dispuserem de internet, podem procurar o formulário em papel na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que fica na Rua Antonio Lemos, 854, munidos de documentos pessoais e comprovante de residência”, pontua.

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, o telefone da Secretaria é 39113060.

Para o secretário Carlos Alberto Lopes, o projeto “Jacarezinho +limpa” vem suprir uma lacuna na questão da limpeza pública no campo. “A depender da adesão e dos resultados alcançados com esse Projeto, nossa intenção é ampliar para todos os bairros. Para isso precisamos da colaboração dos moradores para que façam o uso adequado das lixeiras”, conclui.