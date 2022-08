Jacarezinho: inscrição Salão/Artes Plásticas

A 37ª Edição visa campo das artes visuais

Até o dia sete de outubro, artistas do campo das artes visuais de todo o Brasil e do exterior podem inscrever seus trabalhos para a 37ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho.

A iniciativa é promovida pelo Sesc/PR em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Serão aceitos trabalhos realizados entre 2018 e 2022, nas categorias Convencional (desenho, pintura, escultura, gravura e fotografia) e Não Convencional (objetivo, instalação, performance e videoarte)

As inscrições serão realizadas em duas etapas: a primeira por meio de formulário eletrônico, e, a segunda, consiste no envio das obras para o Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, instalado no Parque Universitário da UENP, na Avenida Marciano de Barro, 700, Bairro Estação, Jacarezinho, Paraná.

A Comissão de Seleção e Premiação analisará e avaliará os trabalhos recebidos seguindo os critérios de originalidade, criatividade, linguagem estética, contemporaneidade e discurso visual ou mensagem. Vinte e três obras serão selecionadas, deste total, 20 propostas receberão o valor de R$ 400 cada e, às três premiadas, serão entregues prêmios no valor de R$ 3.000 para cada.

O prazo limite para entrega das obras é 7 de outubro. O edital completo está disponível AQUI. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3911-3132 ou pelo e-mail salaodeartes.jacarezinho@gmail.com

SERVIÇO

37º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho

Inscrições: de 22 de agosto a 7 de outubro