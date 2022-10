Inscrições para o “Joias do Agronegócio” seguem até novembro

Podem ser feitas por todos que tenham uma ideia criativa

Estão abertas pela prefeitura de Santo Antônio da Platina as inscrições para a Pré-incubação de empresas “Joias do Agronegócio”. O programa oferece todo o suporte necessário para empreendedores transformarem suas ideias em negócios, além da estrutura física no CDTI (foto), que é o Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação.

A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha uma ideia promissora em qualquer área de atividade, que pode ser viável técnica e mercadologicamente e que possa evoluir para futuros negócios e empreendimentos.

Serão selecionados até quatro projetos.

A informação é da administradora de empresas e gestora pública Ediane Arantes Siqueira (FOTO), que trabalhou no Sindicato Rural Patronal local, é a Diretoria Municipal de Ensino Profissionalizante, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela coordenação e supervisão da Estação do Ofício.

Ela cuida da implantação de cursos de formação, aperfeiçoamento profissional e capacitação em atividades ligadas ao setor produtivo e tecnológico.

“Joias do Agronegócio” é uma iniciativa que abre oportunidade para empreendedores do ramo do agronegócio se inscrever e usufruir de toda estrutura física qualificada no CDTI ( Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro) e contar com a expertise das parcerias recebendo apoio gerencial e técnico de especialistas do Sebrae e o sistema “S”, o SRI Norte Pioneiro, instituições de ensino superior e técnico, órgãos do governo do estado, empresas, associações, bancos e cooperativas de crédito, entre outros.

O acesso ao regulamento e as inscrições podem ser feitas no site: http://joiasdoagronegocio.com.br/

O “Joias do Agronegócio” tem à frente a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Na inauguração do programa (foto acima), o prefeito José da Silva Coelho Neto salientou a importância do apoio aos estudantes e empresas no município.

Zezão salientou a importância do apoio aos estudantes e empresas no município. “Com esse programa oferecemos todos suporte técnico, gerencial e a capacitação para transformar ideias em negócio, isso é transformador pois aqui temos oferecemos a oportunidade de trabalho através da educação”, detalhou o chefe do executivo, entusiasmado.