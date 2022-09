Iniciativa de Beto para leitura já participou do Prêmio Jabuti

Ações além da saúde do atual candidato à deputado federal

O candidato a deputado federal Beto Preto é conhecido por suas efetivas ações na saúde, mas o que pode não ser de conhecimento dos paranaenses é que ele é também um apoiador da cultura.

Um dos programas realizados durante seu mandato como prefeito de Apucarana, ‘O Prazer da Leitura Mais Perto de Você’, foi reconhecido pelo prêmio Jabuti, o mais tradicional e longevo da literatura brasileira, em 2018.

As Bibliotecas Itinerantes do projeto supriam a falta de espaço e possibilitavam que os pequenos tivessem acesso a diferentes gêneros textuais. A seleção de obras era atualizada constantemente e os livros eram levados para casa para que fossem lidos com os pais, aumentando assim o laço familiar e a proximidade da criança com o hábito da leitura.

A ação foi concebida para que crianças tenham acesso a materiais de leitura desde quando entram nos CMEIs até o quinto ano. Na época, Beto destacou que “o Jabuti é o Oscar da literatura brasileira. Para nós, isso demonstra o cuidado que temos na formação de nossas crianças, desde o começo. O prazer que elas têm com a leitura explica parte do sucesso do nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica”. Iniciativas como esta mostram a pluralidade de atuação do candidato durante seu mandato como gestor municipal, direção que seguirá se eleito deputado federal.