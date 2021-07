Começam aulas presenciais no NP

Começam aulas presenciais na rede estadual de ensino em todo o Paraná



Visando a recuperação do tempo perdido com a Covid-19 e tentando preparar nossos alunos para o futuro, o Governador Carlos Massa Ratinho Junior, dando cumprimento à um chamamento do Ministério da Educação determinou através da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte o retorno às aulas presenciais na modalidade híbrida, ou seja, parte dos estudantes comparece presencialmente na escola, enquanto a outra parte estuda em casa, esta é a forma encontrada para receber todos cumprindo com o protocolo de biossegurança.

O Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho informa que as escolas estão com as portas abertas para receber os estudantes. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos seus filhos devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino.

“As instituições de ensino seguem um protocolo de segurança, garantindo distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, disponibilizando álcool em gel, reforçando a obrigatoriedade do uso de máscara e aferindo a temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio, desta forma podemos, em rotatividade atendê-los e minimizar o prejuízo causado após um ano em meio de pandemia” Finaliza a professora Ana Maria Molini, chefe do NRE de Jacarezinho.

Mais informações acesse o site:

https://www.educacao.pr.gov.br/AulasSeguras2021