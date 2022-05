JEPs: Novas etapas em Wenceslau Braz e Pinhal começam hoje

Competições reúnem 17.751 inscritos, entre alunos e professores, de 183 municípios paranaenses

Começa nesta quinta-feira (26) mais uma etapa da fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEPs). As competições seguem até 31 de maio, contam com a participação de 183 municípios e tem 17.751 inscritos entre atletas e dirigentes.

Nesta etapa, que é segunda da fase regional, são 16 cidades-sede – Goioerê, Jardim Alegre, Kaloré/Marumbi, Loanda, Marquinho, Nova Prata do Iguaçu, Palmital, Pérola, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Ribeirão do Pinhal, Roncador, Santa Mariana, Tapejara, Teixeira Soares e Wenceslau Braz.

A competição é disputada por alunos de 12 a 14 anos (categoria B) e 15 a 17 anos (categoria A), do ensino fundamental e ensino médio das redes estadual e particular. Os JEPs são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação e dos municípios. A primeira etapa da regional ocorreu de 6 a 11 de maio, em 15 cidades-sede.

Neste ano, número de inscritos representa queda de 10% em relação ao JEPS de 2019, última edição antes da pandemia. “Apesar da queda, é muito gratificante a volta dos jovens ao esporte”, diz a coordenadora dos Jogos, Marcia Tomadon, da Superintendência Geral do Esporte. Somando as duas fases regionais e mais a de Curitiba, o número de inscritos chega a 41 mil neste ano, contra 50 mil em 2019.

“A redução nas inscrições era previsível, diante dos dois anos de afastamento. Mesmo assim, o número de participantes é bom e vamos fechar essa segunda regional com muito sucesso. Depois vem a macrorregional e, em seguida, as finais. Na sequência começamos a nos preparar para as competições nacionais”, explica Marcia.

COMPETIÇÕES – Ao todo, serão disputadas sete modalidades regulares: atletismo, basquete, futsal, voleibol, handebol, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, além de duas modalidades destinadas a alunos com deficiência (ACD) – atletismo e futsal. Os campeões das fases regionais se classificam para a etapa macrorregional, que será entre os dias 15 e 19 de junho nas cidades de Pontal do Paraná, Pinhão, Dois Vizinhos, Medianeira, Pitanga, Terra Boa, Ibiporã e Siqueira Campos.

As fases finais acontecem nos meses de julho e agosto, em duas cidades: a categoria A (15 a 17 anos) será disputada em Campo Mourão, entre 15 a 23 de julho, e a categoria B (12 a 14 anos) em Pato Branco entre 5 a 13 de agosto.