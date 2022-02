Inicia II Copa Platinense de Futebol Amador

Jogos serão aos domingos no Estádio Municipal José Eleutério da Silva

Dois jogos abrem neste final de semana as partidas da II Copa Platinense de Futebol Amador, realizada pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Esportes.

As partidas acontecem aos domingos no Estádio Municipal José Eleutério da Silva e contam com nove times formados entre grupos A e B.

A primeira disputa da Copa será neste domingo às 13h30 com o time Luizinho FC enfrentando o time BK. Às 15h30 disputam os times Real Paraná e Juventude Vila Coelho.