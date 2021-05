Indústria doa cesta básica para Ibaiti

Alimentos direcionados às famílias em condições de vulnerabilidades social

A Industria de Compensados Sudati doou 27 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibaiti – SEAS. Os alimentos foram recebidos pela secretária, Márcia Andrea Pereira Lemes, na última quarta-feira (28), e serão incluídas no programa de distribuição da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As cestas básicas têm o objetivo de auxiliar pessoas com dificuldades econômicas devido à pandemia do coronavírus. Os alimentos são direcionados às famílias em condições de vulnerabilidades social atendidas pelos projetos sociais do município.

“Agradecemos a Indústria Sudati pela doação. As cestas básicas distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social ajudam muitas famílias que às vezes não tem condições de comprar o alimento”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.