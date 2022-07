Incineradas cocaína, LSD e maconha em S. Antônio da Platina

Em Santo Antônio da Platina no meio desta semana

Investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina realizaram no meio desta semana a incineração (queimar até reduzir a cinzas) de drogas, as quais foram apreendidas recentemente em diversas operações realizadas em conjunto com a Polícia Militar.

Incinerados cerca de 1,5 quilo de cocaína, 1,200kg de crack e 58 kg de maconha além de 150 pontos de LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) substância, fabricada em laboratório, alucinógeno).

Foi numa caldeira que as autoridades preferiram – prudentemente – não identificar.