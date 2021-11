Evitado feminicídio por fogo em Abatiá

Homem colocou fogo em residência e no corpo de convivente nesta sexta-feira

Exclusivo: Um homem de 29 anos foi preso por tentativa de feminicídio no final da tarde desta sexta-feira, dia 19, em Abatiá.

A PM foi solicitada, primeiramente, pelo oficial de Justiça e prestou apoio, o qual deu cumprimento ao mandado de proibição (Lei Maria da Penha)que determinava o afastamento do lar em desfavor do rapaz, ocorrendo dentro da normalidade, porém posteriormente a equipe teve chamado para atendimento ainda mais grave no local.

Ele voltou e ateou fogo na casa e na esposa, de 32 anos. Vizinhos dos envolvidos informaram que o indivíduo com duas garrafas de dois litros de gasolina colocou fogo na residência e na mulher. Populares apagaram as chamas. levaram a vitima ao hospital e o autor escapou a pé.

Os fatos ocorreram com os dois filhos menores dentro da residência, mas ambos não se feriram.

Em continuidade, a rádio-patrulha com o sargento Silvio e o soldado Gamalher em buscas incessantes obtiveram informações de que que o criminoso estava escondido na casa de sua mãe, onde acabou sendo dominado pela PM.

Preso, levado para a cadeia da vizinha cidade de Bandeirantes.

A mulher, muito assustada e nervosa, continua internada, não corre risco de morte, mas apresenta lesões no abdômen, braço e pés, conforme laudo de exames de lesões corporais.