Incêndio ambiental atinge SAP (vídeo)

Às margens da PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Incêndio consumiu pastagens das proximidades do pesqueiro Recanto Bonito na tarde desta segunda-feira, dia nove, em Santo Antônio da Platina. O corpo de bombeiros e os proprietários informaram que não houve prejuízos materiais e nem feridos, apenas o transtorno da densa fumaça que pode ser visualizada inclusive na zona urbana do município.

Foi às margens do KM 12 da Rodovia PR-439, no chamado “Boi Pintado”, antigo pesque-pague do Paraíso, antes da ponte do Rio das Cinzas, perto da Torre da Telepar.

Não é possível cravar ter sido criminoso, até porque o mais provável é que tenha sido acidental.