Inaugurado Parque do Trevo (vídeo)

O Parque Antônio José do Nascimento, ou Parque do Trevo foi inaugurado no fim de semana em Tomazina. Com muita festa, além do parquinho, algodão doce e pipoca à vontade e, também, um Festival de Pipas, com participação da população.

A equipe do chefe do executivo, Flávio Xavier Zanrosso, entregou a obra oficialmente, às margens da PR-272, com Academia ao Ar Livre, pista de caminhada, jardinagem, lago artificial, iluminação especial, parque infantil, arborização, jardinagem, entre outras.

Presentes Padres Rubens e Claudinei, pastor Sebastião , Rodrigo e o ex-deputado João Arruda, vereadores e a comunidade em geral.

Obra orçada em aproximadamente 1.3 milhão de reais, na entrada da cidade foi projetado para dar um visual cool e futurista. Idealizada na administração do prefeito Flávio Xavier Zanrosso e vice Rodrigo Faria, a obra conta com recursos da ordem de 500 mil reais, emenda de Arruda e em torno de 800 mil reais foram investidos pelo próprio município.