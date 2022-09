Inaugurado Okka Beach Tennis (vídeos)

Novo espaço de lazer e saúde em Santo Antônio da Platina

Aconteceu neste fim de semana em Santo Antônio da Platina a abertura do espaço para prática esportes de areia OKKA BEACH TENNIS.

Os proprietários do empreendimento Jeferson Nicol e Caroline Mendes de Almeida recepcionaram a todos com um coquetel.

Quem visitou, elogiou muito a estrutura que se assemelha ao ambiente praiano com espaço de convivência para happy hour..

São oferecidas aulas de beach tennis, futvôlei e vôlei de areia, como também locação de quadras para prática dos esportes.

As inscrições e as locações poderão ser realizadas no local ou através do Instagram @okkabeach.

O novo espaço conta em seu quadro de professores com Lucas e Daniela Missias Godoi, que possuem diversas capacitações na área de esportes de areia.

Aos finais de semana, funcionará com Day Use, pra facilitar a integração de todos, em que será cobrado uma taxa o que dará ao uso das quadras em período integral.