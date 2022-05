Carlópolis inaugura Centro Comercial e Gastronômico(vídeo)

Espaço amplo conta com diversos restaurantes, lojas e espaço musical com shows ao vivo

EXCLUSIVO: Carlópolis é uma cidade que vem apresentando um crescimento e destaque turístico na região, dado principalmente pelas belezas da represa que banha o município e também pelo destaque nacional e internacional das frutas produzidas em solo carlopolitano.

Acompanhando o desenvolvimento notório do município,foi inaugurado dia três o mais moderno centro comercial, gastronômico e musical da região: o Thac Thal.

Seguindo as linhas de shopping center, o local conta com diversas lojas de roupas, moda fitness, sendo que ainda há unidades para se instalar nas próximas semanas.

Já a praça de alimentação conta com palco para shows, mais de 200 lugares, área reservada para reuniões e pequenos eventos.

Também Restaurantes Kenko Sushi Bar, Vegas Hamburgueria, Dupalato, LA Bella, Bortotti Pizzeria, Sorvetes Selaht e Cacau Show, todos servindo a melhor opção em um cardápio criado para atender todos os paladares e que realmente vem cativando os frequentadores de todo o Norte Pioneiro do Paraná e sudoeste Paulista.

Todo o ambiente é requintado, climatizado e decorado com muito bom gosto e sofisticação, sendo o projeto pensado nos mínimos detalhes para oferecer aos clientes uma experiência inigualável, que provavelmente não se encontra em cidades de pequeno porte, tornando-se referência em moda, gastronomia e música.

Na solenidade de inauguração, sob as bênçãos do Padre Cláudio Leite, compareceram empresários e diversas autoridades, entre as quais o Prefeito Hiroshi Kubo, primeira dama Cynthia Amaral, o Secretário de Turismo, Nilton José Teles, presidente do Legislativo, Luiz Menezes Bueno, entre outros.

O Thac Thal funciona de terça a domingo, das 10h às 23h, na Rua Padre Hugo, 460, em Carlópolis, com muita comida boa, compras e som ao vivo, cuja agenda e demais informações podem ser conferidas através das redes sociais @thacthal e facebook.com/thacthal

Texto: Cézar Silva/Fotos: Marcelo Rossi e Nilton Teles/Especial para o Npdiario