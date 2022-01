Inaugurado asfalto que leva ao Morro do Bim em SAP

Emoção e homenagens: moradores organizam cerimônia que encerra 40 anos de reivindicação

Em clima de alegria e com balões e faixas (foto) moradores do Bairro Vista Alegre, em Santo Antônio da Platina, organizaram a inauguração do asfaltamento da histórica rua Vieira de Leiria e das demais vias que circundam o Morro do Bim, um dos mais frequentados pontos turísticos da Cidade Joia.

A comentada rua tem esse nome como homenagem dos portugueses-leirenses que chegaram no Norte Pioneiro na década de 40 e em muito contribuíram para o desenvolvimento da região.

Como troca de gentilezas, também no distrito de Vieira de Leiria, que fica no centro de Portugal, uma das mais importantes ruas daquela freguesia se chama Santo Antônio da Platina, onde a placa diz “cidade amiga do Brasil” (foto).

A organizadora do evento, Adriana Arantes Souza (fotos), que encabeçou, juntamente com sua mãe, a reivindicação popular para que a obra acontecesse, abriu o cerimonial que contou com as presenças dos convidados Prefeito Zezão; de servidores públicos que se dedicaram à concretização da obra, Coronel Airton Sérgio Diniz (Secretário Municipal de Planejamento), Mayara Garcia Martins (Arquiteta e Diretora do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos); do presidente da Câmara Municipal dos Vereadores José Jaime Paula Silva, o Mineiro, e dos vereadores Rudinei e Breno e da vereadora Miriam Bonomo e dos ex-vereadores Genivaldo Marques e Cação que votaram positivamente pela implementação do projeto nas sessões correspondentes è época de seus mandatos.

Estiveram presentes também Luis Carlos da Silva (Agropecuária e Meio Ambiente) e Bruno Chagas (Departamento Municipal de Trânsito).

“A cidade está vibrando com essa conquista e não é pra menos. Essa pavimentação foi resultado de uma luta de quase 40 anos. É um asfalto que vai dar qualidade de vida e facilitar a mobilidade para quem mora, para quem trabalha e para quem usa essas vias, pois se trata de uma das mais movimentadas entradas da cidade e estamos a três quarteirões da prefeitura e ao pé de um ponto turístico singular e bastante frequentado, o Morro do Bim”, disse a anfitriã.

Citando nominalmente no microfone cada um dos homenageados, Adriana se emocionou ao falar de sua mãe, Aparecida Ana de Souza, a Patí do Hospital, falecida em 2018, que iniciou a batalha pelo asfaltamento da região na década de 80. “É um asfalto que têm muitas digitais e agradeço de coração o empenho coletivo. Mas lembro a todos que foi minha mãe, uma mulher que nasceu na roça, muito humilde e muito obstinada também, a pessoa que mais se dedicou a essa causa da pavimentação daqui e infelizmente partiu desse mundo sem ver esse asfalto no chão, mas, agora, lá do céu, ela está vendo que os esforços dela por todos nós não foram em vão”. “Conseguimos, mãe. Obrigada!”, pedindo uma salva de palmas em homenagem à memória de sua genitora. Uma grande faixa trazia os seguintes dizeres “Obrigada, Mãe! Nossa vitória é sua!”.

Para o Prefeito Zezão, trata-se de um verdadeiro marco para trazer mais desenvolvimento para a cidade. “Soubemos da luta dos moradores e eu estive aqui pessoalmente para ouvi-los, mas quando chegamos na prefeitura nem projeto tinha, tivemos que começar essa empreitada do zero, mas dei minha palavra que não mediria esforços para realizar esse sonho da população. A dedicação dos envolvidos foi realmente grande e muito foi feito para estarmos hoje aqui celebrando essa vitória que é de todos.. A cidade toda ganha com esse asfalto, sem dúvida alguma. Aqui era um problema crônico e foi solucionado com a dedicação de muitas pessoas, sobretudo pelo forte empenho do Deputado Romanelli”.

Atuante para buscar a verba necessária para a pavimentação, Romanelli foi homenageado com destaque por ser o autor da obtenção dos recursos para realização das obras junto ao Programa Paraná Cidades, que tem como objetivo executar ações de política de desenvolvimento institucional e regional para o estado.

A cerimônia particular dos moradores contou ainda com as presenças de lideranças religiosas da região, que proferiram as bençãos na solenidade, sendo o Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, que foi por muito tempo o pároco responsável pela Igreja São Judas Tadeu, que fica próxima às ruas pavimentadas e, assim, pode acompanhar de perto os trabalhos; e Pastor Sérgio Crepaldi, da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo, que tem sua sede na Rua Santina Pereira José, uma das ruas beneficiadas pela obra, foi enfático “Estou extremamente feliz pela realização desse asfaltamento. Nossos irmãos e irmãs muitas vezes nem conseguiam chegar nos cultos em dias de chuva por causa das enormes enxurradas que se formavam. A Igreja nem mesmo conseguia permanecer limpa, pois era muita poeira devido ao forte fluxo de veículos na rua onde temos o nosso templo”.

Após as homenagens e as celebrações, os moradores ofertaram comes e bebes aos convidados, com encerramento em clima de paz e satisfação.

“A cidade venceu e abrimos 2022 com essa vitória. Agradecemos a todos os presentes, mas sobretudo ao Prefeito Zezão por ter olhado para essa região com o olhar que ela merece. Aqui temos farto comércio e empresas expressivas que geram muitos empregos para Santo Antônio, além de sermos o corredor de acesso usado por boa parte da população. Agora sim a prosperidade chegou e a região vai despontar mais ainda”, finalizou confiante Adriana em sua fala no ato de encerramento do cerimonial.

