Inaugura Italínea Planejados em SAP

Sofisticação e bom gosto em decoração e móveis planejados

A Italínea Planejados traz para região de Santo Antônio da Platina toda a sofisticação e bom gosto em móveis planejados e decoração. Empresa renomada, hoje a Italínea é a maior rede de loja de móveis planejados da América Latina com mais de 800 fraqueados espalhados pelo Brasil.

Inaugura nestas quinta-feira e sexta-feira (29 e 30) no centro platinense.

Móveis de qualidade para todos os estilos e orçamentos, com a credibilidade do grupo Todeschini e mais de 25 anos de mercado. aonde a marca passa a oferecer soluções em móveis para os diversos tipos de ambientes como Cozinha, Dormitório, Home Theater, Lavanderia, Banheiro, Closet, Studio, Corporativo, seja ele familiar ou para negócios. Agora a filial da loja inicia suas atividades em um amplo espaço no centro.

A Italínea Planejados /SAP conta com uma equipe de arquitetos e designer de interiores que ajudam o cliente a definir a melhor proposta de aproveitamento do seu espaço. A criação do ambiente é realizado de forma conjunta com o cliente e com agendamento. “Desenvolvemos ambientes exclusivos e oferecemos os móveis da qualidade Italínea. O cliente tem essa exclusividade, pensamos diretamente no melhor uso do seu ambiente. Além disso, assessoramos na escolha de outros objetos como a iluminação e decoração, deixando assim o ambiente mais agradável”, afirma o conceituado arquiteto Pedro Henrique Guimarães.

Na loja, é possível encontrar também linhas de estofados, mesas e cadeiras, poltronas, tapetes, toda a linha de cama mesa e banho, além da representação exclusiva da empresa de portas prontas PORMADE, tudo isso para dar aos seus clientes a comodidade de ter tudo em um só lugar.

A Italínea Planejados/SAP está localizada na Rua 19 de dezembro, 1387 no centro de Santo Antônio da Platina-PR, podendo ser contatada também pelo link do WhatsaApp (43) 99977-6533

Visite também nosso Instagram: @italinea.planejados

Facebook: Italínea Planejados – SAP

Espaços integrados e bem distribuídos com a combinação de painèis lineares Citrino Brilho e o padrão de revestimento Pétra. Um produto com cores vivas e contrastantes que conduzem o olhar para detalhes transformadores em um espaço de interação e convívio.

Desde a combinação da madeira rústica com cores escuras dos padrôes Catedral e Preto BP até o suporte das prateleiras Nero Preto fosco, cada detalhe do produto surpreende. Todo o projeto é impactante e sofisticado. À primeira vista, convida e acolhe com generosidade.

