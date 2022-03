Impedido golpe após roubo de um celular

Elemento cobraria R$ 200,00 para devolver em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, na tarde desta segunda-feira (21) realizou a ação. Acontece que os policiais receberam denúncias sobre roubo de celular e, além disso, alguém teria entrado em contato com a vítima do crime, dizendo ter encontrado seu celular numa estrada e somente o devolveria mediante o pagamento de R$ 200,00.

O elemento marcou com a vítima o local de transação do valor exigido, Rua Curitiba cruzamento com a Rua Tupi. Assim, os agentes foram ao local definido e lá realizaram abordagem com o malandro, que portava o smartphone da vítima, modelo IPhone 11.

Diante dos fatos, o indivíduo, de 16 anos, foi identificado, apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local. Tomaram-se as providências necessárias para a restituição do aparelho à vítima.