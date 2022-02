Igreja Adventista do 7º Dia promove Feira Vida/Saúde em SAP

Em escola municipal de Santo Antônio da Platina com várias atividades

A Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu recentemente a Feira Vida & Saúde, na Escola Municipal Profª Ophélia, na Antônio de Castro Vilas Bôas, 1505, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a fiel e voluntária Luiziene Cristina Azuma, ofertados de forma gratuita: Teste de glicemia, aferição de pressão arterial, teste de aptidão física, massagem anti-stress, orientação jurídica e corte de cabelo com o barbeiro Jorginho.

Mais de 2.900 voluntários promovem atividades evangelísticas, solidárias e de conscientização.

A Missão Calebe já é tradição entre os jovens adventistas, e o norte do Paraná conta com 2.903 missionários na edição deste ano. Os voluntários estão distribuídos em 67 equipes em 37 cidades. Os calebes têm promovido feiras de saúde, visitações, arrecadação e doação de alimentos e roupas, palestras para fumantes, limpeza de espaços públicos, reforma de casas, doação de sangue, entre várias ações de cunho solidário e evangelístico. As atividades são diversificadas, planejadas de acordo com a realidade de cada local.

A Missão Calebe no norte do Paraná encerrou oficialmente neste domingo, dia cinco.

Está provado que, na maioria dos casos, o corpo humano precisa de muito pouco para manter e recuperar a saúde. Bastam alguns hábitos simples, que não custam quase nada mas que promovem o maior bem que um ser humano pode adquirir: a saúde.

Baseados no clássico “A Ciência do Bom Viver“ e nas mais recentes descobertas da ciência, os adventistas acreditam que oito destes hábitos são fundamentais para manter a saúde e recuperá-la na maioria dos casos. E é para promover o ensino prático destes oito hábitos (Ar puro, Água pura, Luz solar, Alimentação balanceada, Atividade física, Descanso, Abstinência e Confiança em Deus) que existe a Feira de Saúde , um programa oficial do Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem fins lucrativos e que é realizado por voluntários.

Colaborar para o estabelecimento de um estilo de vida saudável e feliz, com significativa economia na busca pelo bem-estar próprio e da família.