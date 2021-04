Identificados vândalos que sujaram casa de prefeito

Após diligências realizadas por policiais militares e policiais civis, foram identificados dois homens apontados como autores do arremesso de diversas frutas, verduras e legumes estragados em frente à residência do prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto (Podemos), no último domingo (4).

O delegado Rafael Guimarães, titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil, determinou a instauração de termo circunstanciado em desfavor dos dois envolvidos pela prática, em tese, crime de injúria e considerando a causa de aumento da pena em até um terço por ser praticado contra funcionário público (artigo 140 do Código Penal c/c a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso II, do Código Penal).

O crime é de menor potencial ofensivo e o caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal para o devido processamento.