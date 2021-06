Identificado homem morto carbonizado

Resultado final da perícia está sendo aguardado

A equipe da 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina informa que as investigações sobre o caso do corpo carbonizado, encontrado no dia 27, última quinta-feira, em frente a um supermercado desativado no centro da cidade, ainda estão em andamento.

Até o momento, é mais provável se tratar de morte acidental, porém, sem ignorar outras linhas de investigação. Ainda aguardam os resultados do exame de necropsia, realizado pelo Instituto Médico Legal, para definição da causa da morte. O resultado perícia no local do crime ainda não saiu, ela identificará a causa do incêndio (acidental ou dolosa).

Sobre a identidade do corpo, ainda restam diligências para a identificação completa, contudo, em informações preliminares levantadas pela equipe de investigação e testemunhas, a vítima é Charles Rodrigues, também conhecido como “Charlão” (foto), que tinha 36 anos e era morador de rua.