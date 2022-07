Identificado morto em ponte platinense

Ele era natural de Santo Antônio da Platina

Sebastião Nunes da Rosa, de 65 anos. Esta é a identificação do homem encontrado sem vida no bairro Murakami no sábado, dia 30, em torno de 7h50m, em Santo Antônio da Platina.

No local, o corpo estava em decúbito ventral de camiseta cor laranja e bermuda clara. Constatadas algumas lesões na parte posterior da cabeça.

De acordo com o delegado Rafael Guimarães, morte acidental ao tentar atravessar a ponte de madeira.

Equipes das Polícias Militar, Civil e Científica e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho atenderam a ocorrência.