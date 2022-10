Identificado condutor de carro que bateu em moto e fugiu(vídeo)

Acidente foi domingo em Santo Antônio da Platina e descoberta nesta quarta-feira em Ibaiti

No final da tarde desta quarta-feira, dia 19, após uma série de diligências investigativas, foi localizado e apreendido em Ibaiti o Chevrolet Celta, cor vermelha (fotos e vídeos), envolvido no acidente ocorrido em torno de 21h30m do último domingo, dia 16, na esquina da rua Dom Pedro II e Avenida Oliveira Motta, no centro de Santo Antônio da Platina.

O caso tomou repercussão na região em razão do motorista ter cruzado a preferencial e colidido contra o condutor de uma motocicleta(que é mototaxista), o qual ficou gravemente ferido, e em seguida o homem fugiu do local sem prestar socorro, sendo caso típico de “Hit and run”(em Português “bater e correr” *.

A informação de que o veículo estava escondido numa cidade da região foi propagada entre as forças de segurança e policiais militares de Ibaiti localizaram o carro (foto abaixo).

Também já foi identificado o autor do crime, um homem de 57 anos, o qual será interrogado nos próximos dias pelo cometimento dos crimes de causar lesão corporal culposa grave no trânsito agravada pela omissão de socorro e embriaguez ao volante e fuga do local de acidente.

Segundo o delegado Rafael Guimarães, ainda faltam algumas diligências para finalizar o inquérito, como perícias e depoimento da vítima que ainda está hospitalizada.

Por fim o delegado concluiu que embora o fato tenha sido grave houve uma positiva comoção na sociedade pra auxiliar na investigação, com colaboração de policiais civis e militares platinenses, mesmo na folga, cidadãos, advogado da vítima, Imprensa (Npdiario foi o primeiro a divulgar) e policiais de Ibaiti e também da Delegacia de Crimes de Trânsito de Curitiba.

A reportagem apurou que o Corsa é do filho do infrator, o qual abandonou o veículo e fugiu de ônibus para Curitiba, onde mora.

Isaías de Paula permanece internado na Santa Casa de Jacarezinho. Conhecido como Lobo ou Lobão, teve fraturas numa das pernas e duas costelas e perfurou o pulmão. O rapaz é integrante do grupo Moto Clube Abutres e a entidade se mobilizou para evitar a impunidade e prestar suporte.

Imagens mostraram a hora do acidente e aparentemente também demonstram que o condutor estava em estado de embriaguez pela modo de condução em zigue-zague e por atravessar semáforos em momentos proibidos.

* A origem da expressão “Hit-and-run” é o beisebol. Nesse esporte, a ordem natural das jogadas compreende uma rebatida (hit) e uma corrida (run) até a primeira base. Ela é usada para descrever um lance de risco em que o corredor que se encontra numa base, geralmente na primeira ou na segunda, começa a correr em direção à próxima base antes mesmo de o arremesso ser feito para o rebatedor. Este deverá necessariamente acertar a bola para impulsionar o corredor para a próxima base.

A mesma expressão pode ser usada para descrever um tipo específico de acidente de trânsito. Ao evadir-se do local após colisão ou atropelamento, o motorista comete aquilo que é chamado nos Estados Unidos de hit-and-run (bater e correr/fugir). Uma ação militar relâmpago seguida de uma rápida retirada das tropas pode também ser chamada de hit-and-run.

