Identificado autor de atropelamento

Condutor responde por homicídio culposo, fuga do local e fraude processual

O atropelamento ocorrido em Santo Antônio da Platina no último dia 19,que resultou no óbito de Alex Eduardo da Silva (foto), rapaz de 30 anos, ainda está em apuração por meio de inquérito e aguardando retorno de perícias e outras processos da investigação para conclusão. Mas, segundo informações da equipe da Delegacia de Santo Antônio da Platina, o condutor envolvido no atropelamento foi identificado e já interrogado.

Em sua defesa o acusado alegou que tentou evitar o atropelamento porém a vítima estava no meio da via. Também argumentou ter prestado socorro ao rapaz e permaneceu no local até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), porém não acionaram a polícia. Além disso, o interrogado relatou que encaminhou o seu veículo para o conserto após o acidente.

A polícia informa que estão sendo apuradas as práticas dos crime de homicídio culposo no trânsito, fuga do local de acidente e fraude processual.