Jacarezinho tem ligações de luz “clandestinas”

Dados divulgados hoje apontam seis fraudes e 146 inspeções na cidade do Norte Pioneiro

As inspeções contra fraudes e furtos de energia, realizadas pela CPFL Santa Cruz em 2021, resultaram em 5,8 GWh de energia recuperada na região de Ourinhos(SP), o que abasteceria cerca de 2,7 mil residências por um ano. As informações foram repassadas neste início de semana.

Ao todo, a distribuidora realizou 3,7 mil inspeções em 27 municípios da região, que identificaram 111 fraudes, os populares “gatos”.

As dez cidades com mais casos de furto de energia foram Ourinhos, com 33, Avaré, com 25, e Santa Cruz do Rio Pardo, com 15 ligações desfeitas. Jacarezinho(foto da sede da empresa) ficou em quinto lugar com seis fraudes e 146 inspeções e a última em dez municípios foi Chavantes com duas fraudes.

“Infelizmente, a cada ano, vemos que a prática das ligações irregulares de energia continua. Nosso papel, como distribuidora, é realizar as inspeções para combater essa prática. O uso de tecnologia de ponta tem nos permitido aumentar as constatações de irregularidades em determinados clientes, o que nos alerta sobre a prática do gato. Assim, as inspeções são cada vez mais efetivas”, comenta Ruan dos Reis Alves, Gerente de Recuperação de Energia da CPFL.

Importância das inspeções – As distribuidoras do Grupo CPFL realizam inspeções para combater fraudes e furtos de energia de maneira contínua. Diversas ações são realizadas, inclusive, em parceria com a Polícia Civil. Há duas razões centrais para essas operações: a segurança e a justiça com os demais clientes.

Ao fazer um gato na rede elétrica, o cidadão coloca em risco não somente a si mesmo e a sua residência ou comércio, mas toda a vizinhança e o sistema elétrico. A rede de energia segue padrões e normas de segurança para a sua construção e manutenção, incluindo as novas ligações de energia. Por isso, somente técnicos da distribuidora podem atuar na rede.

Já a Justiça se faz porque a energia furtada compõe parte da tarifa de energia elétrica. Ou seja, os clientes regulares, que pagam suas contas em dia, acabam também arcando com o custo de parte da energia que é furtada. Outra parte é assumida pela distribuidora.

“O furto de energia traz perdas comerciais para todos: clientes regulares, poder público e distribuidora de energia. Além da questão financeira, as ligações clandestinas geram instabilidade ao sistema elétrico, podendo levar a desligamentos e problemas em equipamentos, como transformadores. Por isso, incentivamos as denúncias anônimas dos clientes que sabem ou desconfiam de ligações irregulares”, comenta Alves.

Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal. As penas podem chegar a até quatro anos de prisão. Além disso, a pessoa que for flagrada cometendo a irregularidade, terá cobrados os valores retroativos referentes ao período em que deixou de pagar pelo fornecimento. Vale destacar também que a ligação clandestina é considerada furto de energia.

As irregularidades também deixam a conta de luz mais cara para todos os consumidores, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece a ação como uma “perda comercial”, e este valor “perdido” é rateado entre todos os consumidores da distribuidora . Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes da distribuidora de energia.

Clientes da CPFL Santa Cruz podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades por meio dos canais disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, ou pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br​.

Sobre a CPFL Energia – Há 109 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.