Lançada campanha do agasalho: Ibaiti

Coordenada pela primeira dama Flaviana G. Fadel Carvalho

O Provopar de Ibaiti em parceria com a Prefeitura através da secretaria municipal de Assistência Social lançou a campanha do agasalho 2021

Com o slogan “Aquece Ibaiti”, a campanha, coordenada pela primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana G. Fadel Carvalho atende as famílias em condições de vulnerabilidade social. O objetivo da ação é coletar o maior número possível de roupas, calçados e agasalhos para suprir as necessidades das famílias que precisam. Assim, nesta época de frio, diminuir o sofrimento daqueles que não tem como se aquecer.

Por causa da pandemia, as doações não serão realizadas em caixas de coletas como nos anos anteriores.

Quem desejar colaborar com a iniciativa, poderá levar sua doação diretamente no Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti – CAJI na Rua Dr. Euclides Monteiro, Vila Sossego, ou no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, na Rua Jonas Teixeira, 404, Bairro João Edmundo de Carvalho de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17 horas.

Também é possível colaborar com a campanha ligando para o número (43) 3546-1227, que um veículo do CRAS passará em sua residência para coletar a doação.