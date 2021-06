Ibaitiense é juiz do Tribunal Eleitoral

Magistrado exercerá função judicante durante dois anos

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral ( fotos ) atualmente juiz substituto de segundo grau, em eleição online realizada nesta segunda-feira, dia 28, recebeu 71 votos e foi escolhido em primeiro turno como novo integrante titular do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba.

A escolha se deu por meio de desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça.

O magistrado exercerá função judicante durante dois anos.

É filho do casal Gilberto e Iracema Amaral que a mais de 50 anos reside em Ibaiti.

Possui graduação em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro(1995), em Jacarezinho.