Ibaiti tem hospital exclusivo do vírus

A Unidade TTT conta com dois médicos simultaneamente de plantão 24 horas por dia, sendo um médico clínico geral que faz a triagem e testes dos pacientes no Pronto Socorro da unidade e um médico intensivista responsável pela Área Roxa, onde estão localizados os leitos semi-intensivos. São seis leitos semi-intensivos, chamados de leitos respiratórios onde cada leito possui um kit completo composto por um respirador com monitor cardíaco multi-paramétrico com bomba de infusão, aspirador e desfibrilador.

A Unidade TTT também dispõe de uma Ambulância de Suporte Avançado – UTI Móvel, para as transferências de pacientes com segurança, fato inédito entre os municípios do Norte Pioneiro. A UTI Móvel está totalmente equipada com instrumentos de primeira geração e possui tripulação completa com médico, enfermeira e motorista especializados. A Unidade de Suporte Avançado realiza transferências diariamente de pacientes em estado grave com intubação para hospitais de referência com UTI.