Ibaiti recebe obras da Copel e Sanepar

A Copel faz obras de instalação e ampliação da capacidade de abastecimento de energia elétrica no parque industrial

Investimentos da Copel e da Sanepar em Ibaiti preparam o município para triplicar o número de empregos que serão criados nos próximos anos, disse o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) nesta quarta-feira, 12. Romanelli destacou os investimentos estaduais no Norte Pioneiro e lembra que municípios da região concentram obras de retomada da economia da região.

Em Jacarezinho, são R$ 74 milhões em investimentos em obras de infraestrutura. Já em Ibaiti, as obras estão concentradas no Parque Industrial Liberato Regazzo, no distrito da Água da Limeira, com a ampliação da capacidade de abastecimento de água e energia elétrica.

Apesar da capacidade de abrigar 60 empresas, apenas seis estão instaladas no parque industrial. “Juntas, essas empresas geram cerca de 400 empregos diretos e outras centenas de indiretos. Os investimentos da Copel e Sanepar vão ajudar Ibaiti a triplicar a oferta de vagas de trabalho, com a atração de novos empreendimentos industriais ao município e região”, prevê.

Com as melhorias da Copel e Sanepar, acrescenta o deputado, 16 novas empresas mostraram interesse no parque industrial, dez delas em fase adiantada, o que pode acontecer já nos próximos meses.

Energia elétrica — A Copel faz obras de instalação e ampliação da capacidade de abastecimento de energia elétrica no parque industrial. No momento, estão sendo instalados os postes e cabos elétricos de baixa tensão. “Desde 2017, trabalhamos com prioridade na geração de emprego e renda. Temos seis empresas já instaladas, que juntas geram 400 empregos diretos e temos mais 16 empresas em fase de documentação, para se instalarem nos próximos meses, triplicando o número de empregos na cidade”, disse Antonely Carvalho.

Dr. Antonely informa ainda que, além de implantação de iluminação pública, a prefeitura busca apoio da Sanepar para garantir abastecimento de água em grande volume ao parque industrial. O prefeito anuncia ainda que recursos da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano, estão previstos para a pavimentação e urbanização do parque industrial.

“São obras de infraestrutura básica, mas essenciais para que o parque industrial possa ser uma ferramenta para a atração de novas indústrias, que vão aumentar a oferta de mão de obra, gerar emprego e melhorar a economia de Ibaiti e municípios da microrregião”.