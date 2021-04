Ibaiti recebe lote de ‘kit intubação’

Após pedido do prefeito Dr. Antonely e com ajuda de Alexandre Curi

A Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti – FHSMI, recebeu um lote de medicamentos para ser usado por pacientes internados na Unidade de Triagem/Teste e Tratamento de Covid-19 em estado crítico da doença que precisam ser intubados.

São 280 ampolas de Citrato de Fentanila e 28 de Cloreto de Suxametônio. Os fármacos compõem o chamado ‘kit intubação’, e foram enviados para Ibaiti pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) através da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho.

Os medicamentos foram solicitados pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho ao secretário Beto Preto com a intermediação do deputado estadual Alexandre Cury (PSB), representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

“Gostaria novamente, agradecer a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e ao secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto que prontamente vem atendendo todas as nossas demandas. Agradeço também ao deputado Alexandre Curi que sempre tem intermediado nossos pedidos junto ao Governo do Estado”, disse o prefeito.

Dr. Antonely também agradeceu ao governador Ratinho Junior no empenho ao combate a pandemia no Paraná. “Estamos imensamente gratos pelos esforços e dedicação do governador Ratinho Junior nas estratégias para enfrentar o coronavírus no nosso Estado”, afirmou o prefeito.

Para Dr. Antonely, devido ao risco de uma crise de desabastecimento de remédios cruciais usados para a intubação de pacientes em estado grave da Covid-19 em todas as regiões do Brasil, os municípios tem encontrado grande dificuldade em adquirir os medicamentos. “Com a escassez dos remédios usados para a intubação de pacientes graves, e com a grande dificuldade em encontrar esses medicamentos com os fornecedores, é muito importante essa ajuda do Governo do Estado neste momento tão difícil para todos” concluiu o chefe do executivo.