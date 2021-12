Ibaiti: caravana em quatro bairros

Prefeitura distribui presentes para crianças do Campinho, Vila Guay, Vassoural e Paulistinha

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve nos bairros rurais do município distribuindo presentes de Natal para as crianças na quinta-feira (23). O prefeito passou pelos distritos do Campinho, Vila Guay, Vassoural e bairro Paulistinha.

Dr. Antonely estava acompanhado do vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores Tadeu Melancia, Vela Do Julinho, Luciano Berges e Valdir da Farmácia, a secretária de Assistência Social Márcia Lemes, a presidente da Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Ibaiti – FACAI, Vera Lúcia Bernardes e equipes da Secretaria de Assistência Social e Provopar. A ação faz parte das comemorações do Natal Encantado 2021.

A Caravana do Natal percorreu pelos bairros levando os brinquedos para todas as crianças, veja fotos da ação: