Interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de Ibaiti está com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Interessados devem comparecer no local (Rua Margarida Franklin Gonçalves, 220, na Galeria Central, ao lado do Banco do Brasil) com os documentos pessoais e currículo..