Ibaiti: mulher “acha” celular e dá ao irmão

Adolescente de 16 anos alegou que sua irmã “encontrou” smartphone

Nesta quarta-feira (29), por volta das dez horas, a Polícia Militar de Ibaiti realizou diligências acerca de furto. A ação visou localizar adolescente que furtou um celular em abril no banheiro de um estabelecimento comercial do município.

A equipe em posse das informações encontrou o jovem de 16 anos e, após expor os fatos, ele apresentou um celular com as mesmas características do furtado, sendo confirmado, portanto, se tratar do aparelho.

Indagado quanto à origem, relatou que sua irmã “lhe deu o aparelho após encontrá-lo” no sanitário.

Deste modo, o aparelho recuperado e o suspeito foram apresentados na 37ª DRP de Ibaiti para que sejam adotados os procedimentos cabíveis.