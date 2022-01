Ibaiti lança decreto para combater vírus

Município registrou 944 casos nos primeiros 24 dias do mês de janeiro

Nos últimos dias, os boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde têm mostrado uma alta no número de novas infecções da Covid-19 no município de Ibaiti. De acordo com o gráfico divulgado pela Vigilância Epidemiológica (veja gráfico abaixo) vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, o município registrou 944 novos casos confirmados somente nos primeiros 24 dias do mês de janeiro de 2022, o que significa um aumento exponencial no número de contaminados pelo coronavírus no município. O gráfico mostra a evolução da doença do mês de julho de 2021 a janeiro de 2022. Segundo o gráfico, o município registra atualmente 5.330 contaminados (até o dia 24 de janeiro), com 162 registros de óbitos.

Segundo os organismos de Saúde, com o avanço da variante ômicron pelo país, o número de infectados sobe com força novamente e deve impulsionar um aumento das hospitalizações por Covid-19 por todo o país.

Devido ao aumento exponencial no número de casos de Covid-19 no município e a preocupação com novas internações hospitalares decorrentes do contágio com o vírus, a Prefeitura de Ibaiti decidiu tomar novas medidas a fim de proteger a população e evitar novos contágios.

Dentre as medidas tomadas pelo Poder Público Municipal, está a contração em caráter emergencial de mais médicos para os plantões no Hospital Municipal de Campanha.

Os novos médicos contratados estão atendendo, exclusivamente, casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e casos de síndromes respiratórias.

Segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, os plantões dos novos profissionais de saúde serão realizados em jornadas de 12 horas diurnas e noturnas, ininterruptamente. “O Hospital Municipal de Campanha de Ibaiti conta com atendimento simultâneo de dois médicos no plantão, sendo um médico para atendimento nos casos de urgência e emergência gerais e um médico exclusivo para atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e casos de síndromes respiratórias”, declarou o prefeito.

O Hospital Municipal de Campanha de Ibaiti possui uma ala exclusiva para atendimento de pacientes em tratamento contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a média de atendimento diário no Hospital era de 90 pacientes/dia, porém, a média de atendimento aumentou os últimos dias, chegando a 160 atendimentos/dia.

Outra medida adotada pela Administração Municipal é a publicação na tarde desta segunda-feira (24), de um novo Decreto.

Publicado no Diário Oficial do Município após reunião deliberativa do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – realizada às 13:30hs do dia 24, o Decreto 2317, estabelece novas medidas complementares de distanciamento social para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. O decreto pode ser acessado no site da Prefeitura.