Os recursos são de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde através do Fundo Estadual de Saúde do Governo do Paraná no valor de R$ 4 milhões e o restante com recursos do Município de Ibaiti através da Prefeitura e contrapartida da Câmara de Vereadores.

A liberação dos recursos junto ao Governo do Estado se deu no mês de agosto do ano passado quando o prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba para a assinatura do projeto juntamente com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto .

Na ocasião também esteve presente o deputado estadual Alexandre Curi representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Paraná. “Agradeço ao secretário de Saúde do Estado do Paraná Dr. Beto Preto, ao deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi e a Câmara de Vereadores e principalmente ao Governador Ratinho Júnior pelo maior investimento em saúde da história da cidade de Ibaiti”, disse.