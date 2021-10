Vagas à jovens de 14 a 21 anos em Ibaiti

Agência do Trabalhador adere ao “Cartão Futuro” empregando jovens de 14 a 21 anos

O município de Ibaiti aderiu ao programa Cartão Futuro do Governo do Estado do Paraná. A Agência do Trabalhador do município está recrutando jovens ibaitienses de 14 a 21 anos para realização do cadastro ao programa.

O que é Cartão Futuro

Para incentivar a contratação de jovens e a manutenção dos contratos de trabalho, o Governo do Estado dá um subsídio mensal à empresa que adere ao Cartão Futuro, que varia de R$ 300,00 a R$ 450,00 por pessoa durante todo o período de trabalho do beneficiado, ou R$ 300,00 por um período de três meses para novos contratos em vagas já existentes.

O Cartão Futuro oportuniza capacitação, cursos profissionalizantes e inserção assalariada no mercado de trabalho. O programa incentiva a abertura de vagas de trabalho para jovens de 14 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social nas empresas do município.

Através da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, os jovens ibaitienses podem procurar a Agência do Trabalhador e realizar o cadastro prévio. A iniciativa, segundo a secretária Zélia Aristides de Carvalho, responsável pelo programa em Ibaiti, visa fomentar a inserção desses jovens no mercado de trabalho (como jovens aprendizes) e proporcionar capacitações técnicas, profissional e remuneração mensal.

As empresas ibaitienses interessadas em participar do programa podem procurar a Agência do Trabalhador na Rua Margarida Franklin Gonçalves – antiga Galeria Central. Telefone (43) 3546-1000.

Para ser beneficiário do programa, o jovem deve ser integrante de família com renda mensal per capita de até meio salário mínimo; matriculado e frequentando regularmente estabelecimento de ensino fundamental ou médio, ou cursos de educação de jovens e adultos, ou que tenham concluído o ensino médio; e também deve estar cadastrado na Agência do Trabalhador de Ibaiti.

Cadastro

Para realizar o cadastro, o jovem deve ir até a Agência do Trabalhador de Ibaiti, na Rua Margarida Franklin Gonçalves – antiga Galeria Central. Telefone (43) 3546-1000, munido de seus documentos pessoais e declaração de matrícula escolar.