Ibaiti ganha R$ 14 milhões para 125 casas na cidade

Na manhã desta terça-feira, dia 23, o prefeito Antonelly Carvalho esteve no Palácio Iguaçu em Curitiba em cerimônia com o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o Vice Governador Darci Piana, o presidente da Cohapar Jorge Lange, Deputado Alexandre Curi, o representante do Deputado Estadual Do Carmo, Willian e o representante da Caixa Econômica Federal, João e os servidores do estado Deyvitt Augusto Leal e Marcelo Valle.

Aconteceu a assinatura do convênio Casa Fácil para construção de 125 casas no município de Ibaiti, uma obra no valor estimado de mais de 14 milhões de reais, que atenderá muitas famílias ibaitienses.

“Em nome da população ibaitiense gostaria de agradecer ao nosso Governador pelo empenho em levar moradias para nossa população e deixo aqui também os agradecimentos ao Vice Governador Darci Piana e ao presidente Cohapar Jorge Lange e toda equipe Cohapar e Caixa Econômica e aos Deputados Estaduais Alexandre Curi e Do Carmo pela viabilização desse importante e tão esperado projeto habitacional para cidade de Ibaiti”, assinalou o chefe do executivo.