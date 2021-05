Ibaiti é 2º cidade que mais vacinou no NP

Atuação de médico/político se consolida com gestão compartilhada e colaborativa

Ibaiti é o segundo município da 19ª Regional de Saúde do Norte Pioneiro que mais aplicou vacinas contra a Covid-19. São informações segundo dados do vacinômetro do site localizasus.saude.gov.br do Ministério da Saúde do Governo Federal.

A cidade já aplicou 11.369 doses de imunizantes contra a Covid-19 até às 13h50 deste sábado (29). O Município de Ibaiti, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conta com 31.644 habitantes (dados estimados do ano de 2020), sendo o terceiro maior da região. O número de doses aplicadas representa quase 36% do número de habitantes do município.

Santo Antônio da Platina, maior município da região com cerca de 47 mil habitantes, aplicou 15.304 doses do imunizante e está em primeiro lugar.

Jacarezinho, segundo maior município com quase 40 mil habitantes, aplicou 9.487 doses da vacina contra a Covid-19, ficando na terceira posição.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti, no município, 7.790 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e 3.579 pessoas já completaram a vacinação com a segunda dose.

O município de Ibaiti já recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA, ao todo 12.286 doses das vacinas Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Fio Cruz. 92,5% dos imunizantes recebidos já foram aplicados, sendo 8.032 doses de Coronavac/Butantan e 3.337 doses da AstraZeneca/Fio Cruz.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho o sucesso na campanha de vacinação contra a Covid-19 no município mostra a preocupação da Administração Pública Municipal com a saúde da população ibaitiense. “Estamos trabalhando todos os dias para buscar o melhor para a nossa população. Estamos saindo na frente mais uma vez e os dados comprovam isso. Desde o início da pandemia, não medimos esforços para buscar soluções para enfrentarmos esta crise com a ciência”, observou.

Dr. Antonely enalteceu o trabalho do secretário municipal Leandro Moreira dos Reis a frente da Secretaria Municipal de Saúde e todo o empenho da equipe de vacinação do município. “Conseguimos alcançar esses números devido à grande equipe de vacinação do município e as campanhas intensas de marketing em todas as plataformas de mídias sociais”, falou o prefeito.

Para facilitar o acesso da população, a Prefeitura instalou a Tenda da Vacina ao lado da Pista da Saúde em frente a Unidade Básica de Saúde Central onde são realizados os drive-thru da vacina.

Veja abaixo o quadro de pessoas vacinadas no Município de Ibaiti até este sábado (29/05).

Pessoas de 65 a 69 anos – 2.425

Trabalhadores da Saúde – 2.059

Pessoas de 70 a 74 anos – 1.850

Pessoas de 75 a 79 anos – 1.631

Pessoas de 80 anos ou mais – 1.599

Pessoas de 60 a 54 anos – 1.232

Pessoas com comorbidades – 348

Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas – 94

Forças de Segurança e Salvamento – 91

Pessoas com deficiência permanente grave – 4

Pessoas com deficiência institucionalizada – 2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2837083013272453&id=1597691623878271