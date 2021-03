Ibaiti decreta lockdown total na Páscoa (vídeo)

Prefeito implora à população para manter restrições sanitárias

A Prefeitura de Ibaiti estabeleceu novas regras para tentar conter o avanço da Covid-19 no município. Entre as medidas, a que impõe o lockdown total no feriadão da Páscoa, entre os dias 2 e 4 de abril.

Dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nesta semana, confirmam 1.878 casos positivados em Ibaiti e 54 mortes. Outros 314 pacientes estão em tratamento.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que a situação em todo o Paraná é grave e é necessário adotar medidas restritivas para evitar o colapso no serviço de saúde. “A Páscoa é o momento de comemorar a vida, o renascimento. A vacina é a única alternativa para superarmos esse momento. Enquanto toda a população não for vacinada, usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel e evitar aglomeração é a forma mais segura de conter o avanço do coronavírus. Por isso, nesta páscoa, fique em casa, por amor a você e a quem você ama”, disse o deputado.

Lockdown — O decreto 2200, publicado pela Prefeitura de Ibaiti, estabelece medidas de distanciamento social para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, com vigência até o dia 8 de abril. Excepcionalmente nos dias 2, 3 e 4 de abril, fica suspenso o funcionamento dos serviços e atividades de todos os estabelecimentos comerciais nos limites territoriais de Ibaiti, incluindo aquelas atividades denominadas essenciais.

O prefeito Antonely de Cassio Alves de Carvalho (Republicanos) apela para que a população evite aglomeração nos dias que antecedem a páscoa, sem correria para abastecer a casa com produtos alimentícios e de primeira necessidade. Nas redes sociais, internautas também apelam para o bom senso, informando que não há necessidade de correria ou aglomeração e que o lockdown vai ajudar a evitar novos casos o município.

Ainda de acordo com o decreto publicado pela Prefeitura, as farmácias poderão funcionar na modalidade de entrega, e os postos de combustíveis apenas para abastecimento de veículos, mantendo as lojas de conveniências fechadas.

“Todos deverão respeitar o horário do toque de recolher a partir das 20 horas de um dia, até às 5 horas do dia seguinte, período em que as pessoas deverão ficar em suas residências, mantendo-se o distanciamento social”, diz o artigo 3º do decreto.