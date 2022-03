Ibaiti: adutora rompe e afeta abastecimento

De água nas partes altas da cidade

Devido ao rompimento da adutora de água bruta no sistema de Ibaiti, nesta sexta-feira (18), pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nas partes altas da cidade. Equipes trabalham no conserto e o abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até o fim da noite de hoje.

Em situações como esta é essencial o consumo consciente e uso racional. Economize! Priorize a água tratada para higiene e alimentação.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d”água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d”água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.